Harde muziek leidt tot drugsvondst in Werkendam

WERKENDAM - Een inwoner van Werkendan was ‘vergeten’ zijn harde muziek uit te zetten toen hij wegging. Toen de politie dat voor hem deed vonden ze drugs en een wapen.

Op zondag 23 augustus 2020 0m 4.15 uur werd een eenheid door het Operationeel Centrum naar de Kruisstraat gestuurd. De bewoners hadden veel last van luide muziek. De agenten hoorden buiten op straat de herrie al. Aanbellen en kloppen leverde niets op en uiteindelijk werd besloten om de deur te forceren en de muziek uit te zetten zodat de buurt rustig kon slapen.



De deur werd opengebroken. Er was niemand thuis. De muziek werd uitgezet. Maar de agent zag enkele gripzakjes met pillen hangen en hij zag een stroomstootwapen staan. De spullen, bijna 20 pillen, vermoedelijk XTC, en een zaklamp/stroomstootwapen werden in beslag genomen. Op dat moment kwam de verbolgen bewoner aanlopen. Die werd direct in de boeien geslagen.