N322 en Wilhelminasluis vanaf 24 augustus dicht

ANDEL • De N322 is van 24 tot en met 29 augustus in beide richtingen afgesloten tussen Giessen en Poederoijen. Dit vanwege de aanleg van een rotonde ter hoogte van de oversteek van de Hoge Maasdijk in Andel naar de Maasdijk in Giessen.

In de laatste week van augustus wordt de rotonde afgemaakt. Ook voert Rijkswaterstaat in deze week onderhoud uit aan onder andere de beschermlaag op de wegdekken van de sluis. Daarom is de doorgang van de Hoge Maasdijk in Andel naar de Maasdijk in Giessen dicht, evenals de N322 vanaf de huidige rotonde bij de Parallelweg in Giessen tot de Schouwendijk bij Poederoijen (ingang naar Slot Loevestein).

Er wordt door Rijkswaterstaat een omleiding ingesteld. (Brom)fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen in deze periode de sluis over via de parallelrijbaan. De doorgang wordt ter plekke geregeld met verkeersregelaars.

Aanpassing busroutes

Tot en met 29 augustus vervallen, na overleg met de dorpsraad van Andel en Arriva, de bushaltes in Andel. Hierdoor hoeven bussen geen alternatieve route door Andel te rijden en wordt overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt. Er is een tijdelijke bushalte bij voetbalclub Sparta ’30 voor alle lijnen die nu door Andel rijden. De bussen gebruiken het parkeerterrein om terug te keren naar hun route over de Parallelweg richting Giessen of de Middenweg richting Veen.

Scheepvaart

Voor de scheepvaart kan de brug drie dagen niet worden bediend. Van 24 t/m 26 augustus moet de scheepvaart daarom rekening houden met een hoogtebeperking. Op de website van Rijkswaterstaat staat meer informatie over de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis, het is ook mogelijk de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat te bellen via 0800-8002.

De rotonde

De aanleg van de rotonde is op maandag 13 juli gestart en verloopt volgens planning. Om overlast te beperken is er vanuit de gemeente Altena aangehaakt bij werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert aan de Wilhelminasluis bij Andel.

Voorbereidingen

Tot en met 23 augustus worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan de aansluitingen van de nieuwe rotonde naar de gemeentelijke wegen. De Hoge Maasdijk vanaf het kruispunt met de N322 tot de afslag naar de Huiswerf blijft afgesloten. Ook is de Maasdijk in Giessen vanaf het kruispunt met de N322 tot de afslag naar de Randweg afgesloten. Doorgaand verkeer over de N322 kan tijdens deze periode gebruik blijven maken van deze weg.