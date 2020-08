Gemeenteraad vergadert over winkeltijden en zwemvaardigheid

ALTENA • De gemeenteraad pakt de draad weer op. Op 1 september start de vergadercyclus met de Altenaronde. Op de agenda onder andere de winkeltijdenverordening het beleid om zwemvaardigheid te verbeteren.

Bij de Altenaronde krijgt de raad informatie over de agendapunten en is er de mogelijkheid voor inwoners om hierover in te spreken. De Altenaronde is de voorbereiding op het debat en besluitvorming, die plaatsvinden in de Altenatafel en raadsvergadering.

De Altenaronde begint om 19:30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. Mensen die meer informatie willen of in willen spreken kunnen contact opnemen met de raadsgriffie (0183-516100, What's app 06-22156088 of mail griffie@gemeentealtena.nl. De vergaderstukken zijn te vinden op https://altena.raadsinformatie.nl.