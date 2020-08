Timmerdorp Babyloniënbroek eindigt met schuimparty

Schuimparty ter afsluiting van Timmerdorp 2020 in Babyloniënbroek. (Foto: Oranjevereniging Babyloniënbroek)

BABYLONIËNBROEK • Dat was een groot feest, donderdagavond in Babyloniënbroek! Ter afsluiting van Timmerdorp was er een schuimparty georganiseerd.

De kinderen dansten en speelden met zijn allen in het schuim. In vier dagen tijd hebben de kinderen mooie hutten gebouwd op het terrein. Vanwege corona waren er wat aanvullende maatregelen, zoals looproutes en de hutten zijn verder van elkaar gebouwd, maar dat mocht de pret niet drukken.