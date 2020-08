Altena Road Runners start met Start To Run

GIESSEN • De Altena Road Runners starten op zaterdag 19 september met Start to Run-trainingen in Giessen. Deze zijn bedoeld voor mensen die willen beginnen met hardlopen en die graag hun conditie willen verbeteren.

De serie van zeven trainingen wordt gegeven in samenwerking met de Atletiekunie. Deelnemers trainen onder begeleiding van een deskundige hardlooptrainer. Na zeven weken kan iedere deelnemer minimaal drie kilometer aan één stuk hardlopen. De Start to Run-trainingen starten op zaterdag 19 september om 9:30 uur bij sporthal De Jager in Giessen (ingang sportvelden). Daarnaast kunnen deelnemers op dinsdag om 19:45 uur gezamenlijk trainen. Na afloop van de cyclus biedt Altena Road Runners een vervolgcursus om binnen een half jaar een uur te kunnen hardlopen.

Meer informatie over Start to Run en inschrijven: www.yakultstarttorun.nl. Overige vragen: j.herwijnen2@kpnplanet.nl 06-23554785.