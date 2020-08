Sleeuwijker Glenn Koster in finale 'Pokerkampioen van Nederland 19/20'

SLEEUWIJK • Glenn Koster uit Sleeuwijk is één van de 392 finalisten die op 4 en 5 september gaan strijden om de titel ‘Pokerkampioen van Nederland 19/20’.

Meer dan 20.000 deelnemers hebben een poging gewaagd de finale van het Open Nederlands Kampioenschap Poker (ONK Poker) te bereiken.

De finale van het pokerkampioenschap kan dit jaar niet live gespeeld worden vanwege de coronamaatregelen. “1,5 meter afstand bewaren aan een pokertafel van 2,4 meter breed wordt een lastig verhaal met meer dan drie personen. Gelukkig hebben we een online oplossing gevonden om de finale toch door te kunnen laten gaan. Zolang de mensen over internet op hun telefoon beschikken, kunnen zij dus spelen waar ze willen”, aldus organisator Mathijs Jonkers.

Van de pokertafel naar de huiskamer

Normaal gesproken worden de voorrondes van het ONK Poker gespeeld in horecagelegenheden door het hele land. “Toen de coronamaatregelen halverwege maart ingevoerd werden, moesten alle resterende voorrondes gecanceld worden,” vertelt Jonkers. “Een grote domper voor alle pokerliefhebbers en voor ons als organisatie. Gelukkig wisten we snel te schakelen en organiseerden we een aantal dagen later al de eerste online voorronde via een gratis mobiele app.”

Online voorrondes

“Het online organiseren van de voorrondes maakte het kampioenschap nog laagdrempeliger om mee te doen, wat resulteerde in veel nieuwe deelnemers,” vervolgt Jonkers. “Het aantal mensen dat zich kwalificeert voor de (halve) finale is afhankelijk van het deelnemersaantal van een voorronde. Dit aantal verviervoudigde waardoor we nu bijna 400 finalisten hebben.” Een ongekend aantal voor het amateurkampioenschap dat nu voor het zesde jaar op rij georganiseerd wordt.

Titel verdedigen

Regerend kampioen Martin van Meel (25) uit Langeweg gaat zijn titel verdedigen, want hij heeft zich ook voor de finale van dit jaar gekwalificeerd. “Als je kampioen wordt, krijg je geen vrijkaart om je titel het jaar erop te verdedigen,” vertelt Martin. “Ik moest mezelf ook eerst weer bewijzen tijdens de voorrondes en dat is gelukt. Ik ga natuurlijk mijn best doen om die grote trofee weer te winnen, maar ik ben me bewust van de concurrentie.”

Ook BN’ers in poker finale

Zo heeft bijvoorbeeld ook tv-presentator Alberto Stegeman (49) zich gekwalificeerd voor de finale van het amateurkampioenschap, ondanks het feit dat hij bij professionele pokertoernooien al een aantal mooie geldprijzen wist te winnen. “Poker is voor mij een hobby waar ik veel plezier aan beleef”, laat de geboren Almeloër weten. “Je speelt uiteraard om te winnen, maar het gaat in eerste instantie om het spelplezier.” Stegeman is niet de enige BN’er die in de finale staat. Ook ex-profdarter Co Stompé (57) kwalificeerde zich voor de finale van het ONK Poker.



Een onvergetelijke online finale

De finale zal vanwege de coronamaatregelen online plaatsvinden en zal door het grote aantal finalisten twee dagen duren. “We starten vrijdag 4 september om 18.30 uur,” vertelt organisator Jonkers. “Er zal de hele avond een livestream te volgen zijn waarin we live beelden van de online tafels uitzenden voorzien van commentaar. Ook benaderen we de finalisten om live geïnterviewd te worden. De finalisten zitten thuis op de bank te spelen, maar op deze manier hopen we tijdens deze bijzondere finale toch zoveel mogelijk beleving te creëren.”

Vlak voor middernacht zal de finale worden gepauzeerd om deze op zaterdag 5 september om 18.30 uur te hervatten. De nieuwe pokerkampioen van Nederland zal naar verwachting rond 23.45 uur bekend zijn. Liefhebbers kunnen de finale live volgen op onkpoker.nl/live.