Open dag bij Fort Giessen

GIESSEN • Het prachtig gerestaureerde Fort Giessen opent haar poorten op zaterdag 29 augustus van 13:00 tot 17:00 uur. Iedereen is dan welkom om een kijkje te nemen.

Er zijn exposities over de geschiedenis van het Fort en de streek tijdens Wereldoorlog I en over de natuur van Altena. Ook draaien er diverse films over de restauratie van het fort en de rol van de forten van Altena in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Verder is het mogelijk om te wandelen over het Fort, te genieten van flora en fauna en met een trekpontje de fortgracht over te steken naar het educatie-park over WOI.

De entree is gratis, bezoekers kunnen vrij rondwandelen. Door strikte inachtneming van coronarichtlijnen van het RIVM zijn niet alle ruimten van het fort toegankelijk. Er zijn gidsen aanwezig om uitleg te geven.

Fort Giessen is te vinden aan de Giessensesteeg in Giessen. Meer informatie (ook over andere openstellingsdagen): archeo-altena.nl, altenatuur.nl of www.brabantslandschap.nl.

Het fort is ook geopend op zaterdag 12 september (10:00-16:00 uur) en zaterdag 26 september (13:00-17:00 uur).