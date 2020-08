67e Ronde van Hank gaat door

HANK • De 67e Ronde van Hank wordt op zondag 13 september verreden. De gemeente heeft de organisatie laten weten dat het evenement door kan gaan, mits er de komende tijd landelijk niets meer veranderd rondom corona.

"Uit liefde voor de wielersport organiseren we weer wielrennen in Hank, want wij vinden dat de keihard trainende wielrenners dit verdient hebben dit (bijna) wedstrijdloze jaar. Maar de wielerkoers is alleen mogelijk wanneer iedereen zich aan de regels houdt", schrijft de organisatie op haar website.

Looproutes en andere start- en finishlocatie

Het wielerparcours wordt voorzien van met pijlen aangegeven looproutes. Het parcours is hetzelfde als andere jaren, alleen de wedstrijden starten en eindigen in de Steurstraat ter hoogte van OBS De Wilgenhoek. De permanence is te vinden op de nieuwe locatie in Gymzaal Campus Hank, Pastoor Lipsplantsoen 4. Bezoekers en deelnemers wordt verzocht zich te houden aan de anderhalve meter afstand die landelijk geldt. De overige regels rondom corona zijn te vinden op de website.

Geen dikke banden race in 2020

Ook om te grote drukte op een te kleine ruimte te voorkomen is de (traditionele) dikke bandenrace komen te vervallen in 2020. "Dit is gezien de huidige regels een noodzakelijke maatregel. De afgelopen jaren kwamen er op deze momenten meer dan 250 bezoekers samen en dat mag nu niet en moeten we voorkomen."

Het programma:

• 11:45 uur: Recreanten “Open Kampioenschap Land van Heusden en Altena” 40 km

• 13:00 uur: Junioren 60 km

• 14:30 uur: Nieuwelingen 40 km

• 15:45 uur: Elite/Beloften/Professionals-B/Amateurs 80 km