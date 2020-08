Nieuw in Werkendam: Kip & Ribs

WERKENDAM • Leona en Edwin Verbeek uit Sleeuwijk willen Altena veroveren met de lekkerste kippetjes en ribbetjes. Op 23 juni openden ze hun Grilltaria Kip & Ribs aan het Plein 25 in Werkendam.

Kip & Ribs combineert verse producten van de grill met lekkere ambachtelijke friet en snacks. In de rostisserie garen kippen gedurende de dag, wat een heerlijke geur geeft in de zaak. Op de grill worden de lekkerste spareribs en hamburgers vers bereid onder toeziend oog van klanten.

Binnenkort wordt er ook een assortiment van kant-en-klare kiphapjes voor thuis toegevoegd aan het menu van Kip & Ribs. "Bij ons komen smaak en beleving samen", vertellen Leona en Edwin.

Verbouwing

Leona en Edwin runnen al tien jaar Partycentrum 't Buitenhof in Andel. "We wilden graag uitbreiden met een eigen horecalocatie. Toen Plein 25 te koop kwam, hebben we geen moment getwijfeld en het pand direct gekocht", vertelt Leona.

Opening

Na bijna vier maanden verbouwen ging Kip & Ribs op 23 juni open, met Noëlle als bedrijfsleider. De grilltaria is op dinsdag geopend van 16:30 tot 20:00 uur en op woensdag tot en met zaterdag van 11:30 tot 20:00 uur. Bestellen en afrekenen kan via de website of in de grilltaria.

Lees woensdag meer in Het Kontakt.