Sing-in in de buitenlucht te Genderen

GENDEREN • Op zondag 23 augustus wordt om 16:00 uur een Sing-in gehouden op het veldje tegenover Hoofdstraat 73 te Genderen.

Iedereen is uitgenodigd om onder begeleiding van de band Brand New bekende (Opwekking) liederen te zingen. Er is ook een korte meditatie, uitleg van liederen of getuigenis. Bezoekers wordt gevraagd om zelf een stoel en drinken mee te nemen. Voor de kinderen zijn er kleurplaten en stiften.

Bij slecht weer wordt het een optreden in de kerk, waarvoor men zich vooraf moet opgeven via www.gereformeerdekerkgenderen.nl.