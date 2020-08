Livestream ter afsluiting van Zomerfeesten Almkerk

ZFA20 In Air (Foto: Zomerfeesten Altena)

ZFA20 In Air (Foto: Zomerfeesten Altena)

ALMKERK • Zomerfeesten Almkerk sluiten dit jaar af met een livestream-festival op zaterdag 22 augustus.

Tussen 17:00 en 23:00 uur bouwen verschillende artiesten een feestje op 20 meter hoogte. De livestrem wordt uitgezonden op ATV, zodat iedereen thuis of in de tuin mee kan dansen op de muziek van #ZFA20 In Air.

Meer informatie: zomerfeestenalmkerk.nl.