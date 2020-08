Gorinchem opent corona-teststraat bij Evenementenhal

GORINCHEM • Vanaf dinsdag 18 augustus kunnen mensen zich in de nieuwe teststraat bij de Evenementenhal in Gorinchem laten testen op het coronavirus.

Burgemeester Reinie Melissant-Briene is verheugd dat er in samenwerking met de GGD en de Evenementehal nu ook een testlocatie in Gorinchem is. "Om het coronavirus onder controle te houden, is het ontzettend belangrijk dat mensen zich bij (lichte) klachten laten testen. We hebben er de afgelopen weken hard aan gewerkt om in Gorinchem een testlocatie te realiseren. De drempel van het reizen in OV of een half uur in de auto is weggenomen. De GGD doet er alles aan om zo snel zoveel mogelijk mensen met (lichte) coronaklachten te testen. Maak er gebruik van."

Afspraak

Wie zich wil laten testen, kan zeven dagen per week een afspraak maken via het telefoonnummer 0800-1202 of via rijksoverheid.nl/coronatest. De Evenementenhal is te vinden aan de Franklinweg 2 in Gorinchem. Wie positief is getest en dus corona heeft, wordt verzocht mee te werken aan het bron- en contactonderzoek van de GGD.