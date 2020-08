E-bike informatiedag op 8 september

GORINCHEM • Dinsdag 8 september houdt Veilig Verkeer Nederland, samen met de gemeente Gorinchem en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Molenlanden een E-bike/ fiets Informatiedag. Deelnemers gaan aan de slag met de theorie van de belangrijkste verkeersregels en borden voor fietsers. Ook krijgen ze informatie waar ze op moeten letten bij het berijden van een e-bike met tips in de praktijk.

Steeds meer mensen maken gebruik van een E-bike. Het kan dan soms problemen opleveren om bepaalde verkeerssituaties op te lossen. De verkeersregels wijzigen regelmatig en ook de verkeersintensiteit wordt steeds groter. De vele ongevallen met E-bike’s bewijzen heel duidelijk dat het rijden met een E-bike andere vaardigheden vereist dan het rijden met een gewone fiets.



Theorie en praktijk

Behalve de theorie kunnen deelnemers onder begeleiding van medewerkers van Veilig Verkeer Nederland ( VVN ) op de parkeerplaats één of meerdere vaardigheidsproeven oefenen. Ook een rit door de wijk fietsen, behoort tot de mogelijkheden. Soms wordt ter plaatse een verkeerssituatie besproken. Na de rit volgt een gesprek met eventuele adviezen. Ook deze rit is geheel vrijblijvend.



Demo fietsen

Er zijn veel verschillende type E-bike’s op de markt. Deelnemers kunnen tijdens deze dag kennismaken met verschillende soorten. Een leverancier zal met verschillende demofietsen aanwezig zijn.

Aanmelden en locatie

De informatiedag vindt plaats in het clubgebouw van voetbalvereniging S.V.W. Kleine Schelluinsekade 5c te Gorinchem tussen 10.00 uur tot 15.00 uur. Deze cursusdag is geheel gratis. Voor koffie/ thee en een lunch wordt gezorgd. Belangstellenden kunnen zich tot 4 september aanmelden bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland (werkgroepsenioren@kpnmail.nl of 0184-685317).