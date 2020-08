Echtpaar Krijgsman 65 jaar getrouwd

MEEUWEN • Bram Krijgsman en Sophi Krijgsman-van Tilborg vieren 18 augustus hun 65-jarig huwelijk.

De twee hebben elkaar leren kennen op een dansschool in Rotterdam. Niet lang daarna trouwden ze in Bleiswijk op 18 augustus 1955, waarna ze in Meeuwen gingen wonen. Ze kregen drie kinderen en twee kleinkinderen waar ze ontzettend trots op zijn.

Ze staan met hun 84 jaar nog midden in het leven. Ze hebben altijd veel voor hun familie, vrienden en kinderen gezorgd, door te koken, schoonmaken of op te passen. Sophi maakt heerlijke soepen en Bram bakt zalige appeltaarten. Als er iemand ziek is wordt er op verzoek gekookt of gebakken.

Ze genieten enorm van de aanloop. Iets wat in coronatijd zo goed als is weggevallen. Hierdoor is de kans op een groot feest vervlogen en zullen ze het huwelijksjubileum in kleine kring vieren.