Buschauffeur schuldig aan dodelijk ongeluk Werkendam

BREDA/WERKENDAM • Een 63-jarige buschauffeur uit Breda heeft woensdag een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijk rijverbod van een jaar gekregen. De rechtbank in Breda oordeelt dat hij schuldig is aan het dodelijke ongeval, dat op 24 februari 2019 plaatsvond op De Tol in Werkendam.

De buschauffeur vertrok die dag met zijn lijnbus vanaf de bushalte aan De Tol in Werkendam. Bij het wegrijden zag hij geen fietsers aankomen, waardoor hij zonder vaart te minderen richting het kruispunt met het vrijliggende fietspad reed. Vervolgens kwam de bus op het fietspad in botsing met een fietser. De 73-jarige vrouw kwam ten val en is een paar weken later op 18 maart aan haar verwondingen overleden.

Onvoorzichtig en onoplettend

De rechter oordeelde dat de chauffeur zich in aanmerkelijke mate onvoorzichtig en onoplettend heeft gedragen. Hij keek bijvoorbeeld alleen bij het wegrijden op het fietspad, dat toen nog deels verborgen was achter het bushokje. Daardoor zag hij het slachtoffer niet en verleende hij ook geen voorrang. De rechter vindt dat hij nogmaals had moeten kijken en dat hij onvoldoende op het verkeer op het kruisende brom-/fietspad gelet heeft en zijn snelheid onvoldoende heeft aangepast.

Drie seconden zichtbaar

Volgens de officie van justitie was er geen sprake van een dode hoek-situatie en er hing een verkeersspiegel waarin hij de fietser had moeten kunnen zien. Verder is uit beelden gebleken dat de fietser gedurende drie seconden zichtbaar is geweest door het raam van het rechtervoorportier van de lijnbus.

Geen opzet

De rechter nam bij het bepalen van de strafmaat in overweging dat de buschauffeur geen opzet heeft gehad. Hij is al 28 jaar beroepschauffeur en heeft zich niet eerder schuldig gemaakt aan een verkeersdelict. Ook woog mee dat de chauffeur psychologische hulp heeft gezocht om het ongeval te kunnen verwerken en dat hij langere tijd arbeidsongeschikt is geweest.

Voorwaardelijke rijontzegging

Daarom heeft de rechter geen onvoorwaardelijke rijontzegging opgelegd. “Dit zou met zijn staat van dienst zijn doel voorbij schieten”, aldus de rechtbank. De chauffeur kan nu zijn beroep uit blijven oefenen. Alleen wanneer hij zich binnen twee jaar schuldig maakt aan een strafbaar feit, zal de rijontzegging van een jaar alsnog worden uitgevoerd.