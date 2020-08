Politie over vuurwerk in Sleeuwijk: 'Stop ermee'

SLEEUWIJK • Er komen steeds meer meldingen vanuit Sleeuwijk met betrekking tot vuurwerkoverlast. De wijkagenten van Altena roepen de overlastveroorzaker op om te stoppen met het afsteken van vuurwerk.

"Buiten het feit dat het verboden is om nu vuurwerk af te steken, is het ook gewoon ontzettend asociaal", schrijven de wijkagenten op Instagram. "Kinderen worden er wakker van, (huis)dieren worden bang en buurtbewoners schrikken ervan."

De wijkagenten roepen mensen op om melding te maken wanneer er overlast is, of wanneer ze weten wie de overlast veroorzaakt. Dit kan via 0900-8844 of via politie.nl. Anoniem melding maken kan via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl