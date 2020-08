Vangnet voor wegvallen busvervoer onvoldoende bekend

ALTENA • Het is bij senioren onvoldoende bekend dat ze tijdelijk voor het Wmo-tarief gebruik kunnen maken van de deeltaxi. Deze maatregel geldt tenminste tot 1 september en is bedoeld als oplossing voor het niet rijden van de buurtbussen in Noord-Brabant.

"In het begin van de coronatijd gingen ouderen helemaal niet weg. Nu alles weer wat losser wordt, willen ouderen soms ook weer ergens naartoe. Bijvoorbeeld naar een familielid. Dat kan nu niet met de buurtbus. Zeker voor ouderen met weinig geld is een taxi te duur, zij blijven daarom soms noodgedwongen thuis. Voor hen is de nieuwe regeling een geweldig vangnet, waarvan het dus belangrijk is dat ze weten dat het er is", vertelt Gerrie van Wijk van Seniorenplatform Altena. Het platform heeft onlangs een brief naar de gemeente gestuurd om het probleem aan te kaarten.

Tijdelijk vangnet

Het tijdelijke vervoersvangnet houdt in dat overal waar de buurtbussen niet rijden, mensen voor ritten in de streek tijdelijk tegen het Wmo-tarief met de deeltaxi kunnen reizen. Ook ouderen die geen Wmo-pas voor de deeltaxi hebben mogen hier gebruik van maken. Het dragen van een mondkapje is verplicht.

Het Wmo-tarief is ongeveer gelijk aan het normale tarief van het openbaar vervoer. Het tarief geldt voor een maximaal aantal kilometers per rit van of naar huis. De regeling loopt tot tenminste 1 september en is opgezet door de provincie Noord-Brabant.

Boeken

Het deeltaxivervoer in Altena valt onder Deeltaxi West-Brabant. Een rit is te boeken via 088-0761000.