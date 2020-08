Picknicken bij de boer en fietsen door Altena

ALTENA • Op zaterdag 5 september kan iedereen genieten van een boerenpicknick met streekproducten uit Altena en omgeving.

Omdat er dit jaar door corona geen Boerenerfdag plaats kan vinden, hebben de streekproducenten een passend alternatief uitje bedacht. De boerenpicknick is een laagdrempelig én actief uitje voor jong en oud, waarbij iedereen lekker fietst en onderweg kan picknicken en kennismaken met de agrarische bedrijven die aangesloten zijn bij Puur uit Altena. Onderweg is het genieten van al het moois in de streek; akkers, bloemenranden, boerderijen, boomgaarden, buffels, koeien en meer.

Boerenpicknicktas

De Boerenpicknicktas met heerlijke inhouden en de Puur uit Altena Fietsroutes is te bestellen op www.Altenabox.nl en kan opgehaald worden op een locatie naar keuze. Vanaf de ophaallocatie kunnen deelnemers kiezen of ze op of in de buurt van de ophaallocatie picknicken of op een mooie plaats onderweg. Ook kunnen ze bij de deelnemende bedrijven van Puur uit Altena een mooi plekje uitzoeken.

De picknickplaatsen, gemaakt met onder andere strobalen, zullen op plaatsen staan waar je kunt genieten van alles wat Altena te bieden heeft. De aangesloten bedrijven heten alle deelnemers van harte welkom voor een bezoekje onderweg!

Wie vooraf de route wil bepalen, kan op de website van VVV Biesboschlinie de fietsroutefolder bekijken. Toch liever per auto? Dat kan eventueel ook, maar dan dienen de routes op onderdelen wel zelf aangepast te worden, aangezien er soms wegen op staan die niet voor auto’s toegestaan zijn. Voor meer informatie kijk op www.altenabox.nl of volg de facebookpagina van de Altenabox.

Fietsroutes

Met de Puur uit Altena Picknick willen de streekproducenten de lancering van de fietsroutes van Puur uit Altena verder onder de aandacht brengen. De puur uit Altena fietsroutes zijn het resultaat van een samenwerking tussen VVV Biesboschlinie en Puur uit Altena en brengen je langs bedrijven die allemaal meedoen met afzet in de korte keten. Dat wil zeggen rechtstreeks verkopen aan de consument zonder tussenschakels. De één heeft een automaat of kraampje, de een ander een winkeltje, met bijvoorbeeld zuivel, vlees, groente, fruit, ijs of eieren bij hun bedrijf. Ook verkopen ze hun producten via de webshop www.AltenaBox.nl. De producten thuis laten bezorgen kan via www.uitjouwstreek.nl.