Brainstormen over de Groene Ruige Ruimte

• De Groene Ruimte, juli 2020. De aanleg is in volle gang! (Foto: Jan Potters)

WERKENDAM • De initiatiefnemers van de Groene Ruige Ruimte houden op 3 september een brainstormavond om gezamenlijk een activiteitenprogramma op te zetten voor het terrein naast Kinderboerderij Floreffehoeve.

Doel van de 'ideeën tuin', zoals de brainstormavond wordt genoemd, is gezamenlijk een activiteitenplan maken voor het seizoen 2020/2021. In dit plan moeten de thema's ontdekken en ontmoeten centraal staan.

Ieder seizoen iets te beleven

De wens is om ervoor te zorgen dat er ieder seizoen iets te beleven is voor jong, oud, mobiel en beperkt. De organisatie denkt aan acht activiteiten per jaar in de Groene Ruige Ruimte of op de Kinderboerderij.

Deze worden georganiseerd door de Kinderboerderij, al dan niet in samenwerking met derden of door derden alleen.

Petra Elema van Studio Natuurlijk groen zal de ideeën tuin begeleiden. De avond begint om 29:30 uur en eindigt rond 21:30 uur met een hapje en een drankje. De gemeente is ook vertegenwoordigd.

Aanmelden

Wie graag aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden via info@kinderboerderij-werkendam.nl of appen naar Carolien de Vries - de Visser en/of Alette Barel via 06-29900184.

Over de Groene Ruige Ruimte

De Groene Ruige Ruimte naast de Kinderboerderij Floreffehoeve is in aanleg. Het is bedoeld als ontmoetingsplaats en plek voor dieren, natuurlijk spelen, educatie en eetbaar groen. Het wordt een plaats waarin geleefd wordt door de gemeenschap, maar zeker ook door een grote verscheidenheid aan dieren, planten en habitats. De ruimte is ook toegankelijk buiten de openingstijden van de kinderboerderij.