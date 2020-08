Nerfgames bij jongerencentrum De Pomp

ALMKERK • Jongerencentrum De Pomp houdt zaterdag 15 augustus op veler verzoek weer een Nerfgames-avond.

Jongeren die zin hebben in een actief avondje waarin ze in teamverband een super spannende missie moeten voltooien, mogen zaterdagavond niet missen. Neem indien mogelijk een eigen Nerfgun mee, want De Pomp heeft slechts een beperkt aantal Nerguns op voorraad. De Pomp zorgt voor veiligheidsbrillen en voldoende pijltjes.

Deelname kost 1,00 euro. De Pomp is deze avond al om 20.00 uur geopend. Ook jongeren die liever alleen willen chillen of een spelletje willen doen op het terras zijn van harte welkom.

Jongerencentrum de Pomp is onderdeel van Youth for Christ Altena. Elke zaterdagavond zijn zij geopend en is er een divers programma voor jongeren van 12 tot circa 23 jaar.

Het adres: Sportlaan 3A in Almkerk. Voor meer informatie: contact@depomp.com of www.depomp.com.