Farent zoekt leden voor de Cliëntenraad

ALTENA • Door het vertrek van enkele leden is de Cliëntenraad van Farent op zoek naar nieuwe leden.

Farent zoekt mensen die vanuit cliëntperspectief de kwaliteit van de dienstverlening van Farent verder uit willen bouwen.

Farent biedt ondersteuning bij het dagelijks leven, van buurtondersteuning tot en met individuele hulp. Samen met bewoners bouwt Farent aan zelfredzaamheid en stevige sociale netwerken in leefbare buurten. Daarbij wordt intensief samen gewerkt met andere professionals in het sociaal domein.

Cliëntenraad

Voor Farent is cliëntenparticipatie van groot belang. Farent betrekt daarom (ex-)cliënten actief bij het te voeren beleid via een Cliëntenraad (CR).

Een Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de cliënten van een organisatie zoals Farent vertegenwoordigt. Vanuit de dialoog en betrokkenheid met (ex-) cliënten verbetert en vernieuwt Farent de hulp- en dienstverlening en toetst beleid en uitvoering aan het cliëntenperspectief.

De Cliëntenraad is een volwaardige gesprekspartner voor Farent, die vanuit algemene cliëntbelangen meedenkt en adviezen geeft.



Meer informatie

Op de website van Farent staat de volledige profielschets van lid Cliëntenraad. Meer informatie of aanmelden: Marian Verheij (088-0237500 of clientenraad@farent.nl).