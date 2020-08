Zomerfeest Almkerk gaat door met aangepast programma

Archieffoto van een eerdere editie van Zomerfeesten Almkerk. In 2016 werd de eerste Alm Masters gehouden. (Foto: Teus Admiraal)

ALMKERK • Zomerfeesten Almkerk heeft op zaterdag 15 augustus een dag vol activiteiten georganiseerd.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen de tentfeesten niet doorgaan. Wel heeft de organisatie activiteiten georganiseerd voor zaterdag 15 augustus. Er is dan van 9:00 tot 11:00 uur bootcamp. 's Middags is er van 13:30 tot 15:00 uur een springkussenfestival voor kinderen tot en met twaalf jaar en een fiets- en autopuzzelrit. De inschrijving hiervoor is tussen 13:00 en 14:00 uur. De dag sluit af met een drive-in bioscoop, die om 20;30 uur start.

Inschrijven kan via de website www.zomerfeestenalmkerk.nl.