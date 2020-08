Vroegh doet inspiratie op voor het Marianne Vos Experience Center

ALTENA • Wielrennen is een mooie sport en niet coronagevoelig. Dit was één van de redenen dat Esther Vroegh, voorzitter van het Marianne Vos Wielerfestival, op de fiets stapte en bij het Sven Nys Cycling Center in België ging kijken. Als inspiratie voor het Marianne Vos Experience Center.

Een mooie tocht via de Loonse en Drunense Duinen, over het Bels lijntje door het sfeervolle Hageland naar het Sven Nys Cycling Center te Baal.

In België is het wielrennen groots. Bij de Belgen hebben de wielrenners een sterrenstatus. Fans vernoemen hun kinderen naar wielerhelden en het zijn trouwe supporters die massaal voor iedere tour in dubbeldikke rijen staan te genieten. In het Sven Nys Cycling Center waren mooie poëtische teksten te lezen: ‘Het aroma van gras, modder en gebakken uien jaagt onze hartslag de hoogte in. In opgewonden drommen lopen we het zompige parcours op en zoeken het beste plekje aan de draad’. En: 'De cross, dat is alsof het zomert in putteke winter.'