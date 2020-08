Nieuwe AED bij huisartsenpraktijk Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Huisartsenpraktijk Wijk en Aalburg heeft maandagochtend een nieuwe AED gekregen. Het apparaat hangt buiten bij de entree van D'Alburcht, zodat iedereen het in geval van nood kan gebruiken.

"Het is het allernieuwste type AED", zegt Gerard van Eijndhoven met enige trots. Hij beheert 26 van de 56 AED's in Altena. "De huisartsenpraktijk is verhuisd naar zo'n mooie nieuwe locatie in de D'Alburcht, daar hoorde natuurlijk een nieuwe AED bij. Gelukkig was de gemeente het daarmee eens."

Voor de foto poseren dokter mevr. Diana de Jonge en praktijkmanager Nikki de Jong bij de nieuwe AED.