Politie bekeurt schippers voor varen onder invloed in Biesbosch

DRIMMELEN • Vier schippers zijn vrijdag in de Biesbosch aangehouden wegens varen onder invloed van alcohol. Ook werden elf andere bekeuringen uitgedeeld, waarvan acht voor te snel varen.

De politie hield vrijdag een integrale handhavingsactie, gericht op de recreatievaart in de Brabantse Biesbosch. Aan de actie werkten naast het politieteam Dongemond en de Landelijke Eenheid ook twee BOA’s van Staatsbosbeheer mee. Er werd gebruik gemaakt van drie politieboten.

De locaties waar gecontroleerd werd, waren de Amer, de Bergsche Maas, de Spijkerboor en de Aakvlaai.

Onwel

De politiemensen reageerden tijdens de controle ook op een melding dat een vrouw onwel geworden was op een afgelegen fietspad langs de Amer tussen Drimmelen en Lage Zwaluwe. Na de boot aangemeerd te hebben, leende een van de agenten een fiets van een voorbijganger om snel bij het slachtoffer te komen en de eerste opvang te doen. Vervolgens is de zorg overgedragen aan de ambulancedienst.



Resultaten:

• 4 aanhoudingen voor varen onder invloed, alle vier over de limiet en dus een proces-verbaal

• 8 bekeuringen voor te snel varen

• 1 bekeuring voor waterskiën buiten aangewezen gebied

• 1 bekeuring voor het niet tonen van een registratiebewijs

• 1 bekeuring voor het ontbreken van een deugdelijke uitlaat

• 25-tal waarschuwingen voor diverse feiten