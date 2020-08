De Stuiter maakt hoorspel van Les Misérables

UITWIJK • Theatergroep De Stuiter heeft het toneelstuk dat ze dit jaar zouden spelen omgebouwd tot hoorspel. De eerste aflevering van Les Misérables is vanaf vandaag te beluisteren.

Door de maatregelen rondom het coronavirus kon de voorstelling van De Stuiter dit jaar niet doorgaan. "Maar stil zitten, daar doen we niet aan, we heten niet voor niks 'de Stuiter'! Onder leiding van onze regisseur Erik Goetjaer hebben we het stuk wat we dit jaar zouden spelen, Les Misérables naar het boek van Victor Hugo, omgebouwd tot een hoorspel. Spelers en makers hebben daar afgelopen maanden hard aan gewerkt en nu is het zo ver, we zijn klaar! Naast het hoorspel zijn er ook prachtige foto's gemaakt welke onder de tekst zijn gemonteerd", zo schrijft De Stuiter.

Podcast

Vanaf vandaag is hoofdstuk 1 gratis te bekijken en te beluisteren via de website van De Stuiter. Hier staan ook links naar de diverse streamingdiensten en een link naar de podcast. Hoofdstuk 2 en 3 worden in de komende dagen online gebracht.



Over het stuk

Les Misérables is een verhaal over recht, onrecht, liefde & avontuur dat zich afspeelt in het Frankrijk van de 19de eeuw. Het verteld het verhaal van Jean Valjean, een man die na het stelen van een brood 17 jaar in de gevangenis verdwijnt. Na zijn vrijlating probeert hij op het rechte pad te blijven, maar dat wordt het lastig gemaakt door de inspecteur van politie, Javert. Jean Valjean zet alles op alles om zowel Javert als de wereld te tonen dat ieder mens zijn lot in eigen hand heeft.