Merwedebrug sluit vrijdag 17:00 uur vanwege hitte

GORINCHEM/SLEEUWIJK • In de avond en nacht van vrijdag 7 augustus op zaterdag 8 augustus is de Merwedebrug in de A27 in beide richtingen afgesloten voor werkzaamheden vanwege de hitte.

Rijkswaterstaat kort het beweegbare deel van de brug met een ruime centimeter in zodat deze bij uitzetting door de warmte niet klem komt te zitten. Dit doet Rijkswaterstaat preventief als aanvullende maatregel naast het koelen van de brug om schade aan de brug te voorkomen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Merwedebrug beginnen op vrijdag 7 augustus om 17.00 uur in de middag. Op zaterdag 8 augustus gaat de brug om 06.00 uur weer open voor verkeer. Hulpdiensten kunnen het werk passeren. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 30 - 60 minuten. De brug is tot 8 augustus 12.00 gestremd voor de hoge scheepvaart. De overige scheepvaart moet rekening houden met de aanwezigheid van een blusboot.

Omleidingsroutes

Omleiding vanuit A27 Utrecht

• Breda via A15 rechts via A2 Den Bosch en dan de A59

• Breda van af A15 links Gorinchem via A15 links A16 en A59



Omleiding vanuit Breda

• Utrecht via de A59, A16 richting Rotterdam en de A15 rechts richting Gorinchem

• Utrecht via de A59 richting Den Bosch, A2 en de A15 links richting Gorinchem

Preventief koelen

Sinds 6 augustus koelt Rijkwaterstaat vierstalen bruggen in Zuid-Holland preventief. Door hoge temperaturen zetten stalen brugonderdelen uit. Als dit te veel gebeurt kunnen bruggen niet meer goed open of dicht gaan. Om dit te voorkomen koelt RWS bij voortdurende hoge buitentemperaturen de bruggen. Hiervoor brengen ze met pompen en slangen water op de bruggen. Hiermee willen ze hinder voor (vaar)weggebruiker en schade aan de bruggen voorkomen. Bij de Merwedebrug zetten ze ook een blusboot in.

Aanvullende maatregelen als koelen onvoldoende werkt

Rijkswaterstaat monitort alle bruggen gedurende de hitteperiode. Als het nodig is nemen ze aanvullende maatregelen zoals deze korte afsluiting van de Merwedebrug.