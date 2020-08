Avond4daagse Home Edition Sleeuwijk is succes

SLEEUWIJK • Al zestig mensen uit Sleeuwijk en Woudrichem hebben meegedaan met de Avond4daagse - Home Edition. Nog tot 30 september kunnen mensen meedoen.

Afgelopen week liepen de vriendinnen Nova Kuipers en Vayen Straver uit Sleeuwijk de vierdaagse. Ze hebben vier keer 2,5 kilometer gelopen. Hun medaille ontvingen ze uit handen van André Bull, voorzitter van Avond4daagse Sleeuwijk.

"Iedere week melden zich nog nieuwe deelnemers. We zijn als organisatie heel blij dat we toch iets kunnen bieden aan de wandelaar. Het is mooi om te zien dat mensen het ook leuk vinden om op deze manier mee te doen", zegt André Bull.

De ouders van Nova en Vayen hadden zo veel mogelijk de echte vierdaagse nagebootst. Compleet met een ijsje op dag drie en een defile met familie, bloemen en snoepkettingen op de laatste avond.

De home editie is mogelijk gemaakt dankzij de KWBN en eRoutes. Vanaf 1 juni tot en met 30 september kan iedereen zijn eigen vierdaagse lopen. Met eigen routes, vanaf een eigen locatie, op een eigen moment, met een eigen afstand. Na vier wandelingen ontvang je de Avond4daagse medaille.

Hoe werkt het?

Na aanmelding krijg je toegang tot de app eRoutes. Via de app ontvang je iedere wandeldag routes waar je uit kunt kiezen. Je bepaalt zelf wanneer je loopt. Als je je eigen Avond4daagse maar afrondt binnen tweeweken na de eerste wandeldag.

Deelname

Deelname kost 5 euro. Je hebt dan toegang tot de app en kunt vier routes (van 2,5, 5 of 10 kilometer) automatisch laten maken. Aanmelden kan via: www.a4dsleeuwijk.nl.

Foto's van wandelaars zijn via #Avond4daagsehome! en #A4DSleeuwijk te vinden op social media.