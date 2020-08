REGIO • Frankrijk is één van de meest geliefde bestemmingen onder Nederlanders om naartoe op vakantie te gaan. Het land kent vele streken, waardoor er voor iedereen wel een fijne bestemming tussen zit. Zo kun je heerlijk vertoeven aan de kust, maar ook in idyllische dorpjes in het binnenland. Er is onwijs veel te doen, waardoor je eigenlijk aan één week niet genoeg hebt. Maar hoe haal je nu het maximale uit je vakantie naar Zuid Frankrijk en hoe zorg je ervoor dat dit een top vakantie wordt? Wij vertellen het je graag!



Locatie

Frankrijk is het ideale vakantieland en heeft alles wat je maar wensen kunt: heerlijke zandstranden, lavendelheuvels, kastelen en natuurlijk heerlijke wijn en hapjes. Hoewel sommige mensen zweren bij een vakantie in eigen land en een villa huren Nederland, zijn er ook veel Nederlanders die elke zomer weer terugkeren naar Frankrijk. Soms naar dezelfde plek of iedere keer naar een andere plek.

Het is heel divers, zo heeft iedere streek zijn eigen hoogtepunten en bezienswaardigheden! Maak van te voren vooral een lijstje met wat je allemaal wilt zien en waar je vakantie aan moet voldoen. Zo kun je op zoek gaan naar een vakantie die bij je past. Een vakantie aan de kust zal namelijk niet hetzelfde zijn als een vakantie in het binnenland. Ook zul je op sommige plekken meer een relax vakantie hebben en op andere locaties meer een actieve vakantie.

Op internet zijn er diverse blogs te vinden van mensen die hun tips en ervaringen delen. Hier kun je wellicht voor jezelf een aantal activiteiten uit halen die je zelf ook wil gaan ondernemen.



Kies je onderkomen

Nadat je de locatie hebt uitgezocht, is het tijd om te kijken naar een verblijfsplaats. Veel mensen trekken met hun camper naar Frankrijk of zetten hun tentje op een gezellige camping. Houd je niet zo van kamperen? Geen zogen! Er zijn genoeg vakantiehuizen Zuid Frankrijk, waarbij je van alle gemakken bent voorzien. Meestal ben je bij vakantiehuisjes zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en het koken. Op campings ben je hier ook vrij in, maar heb je vaak wel een restaurant waar je gebruik van kunt maken.

Ben je op zoek naar meer luxe? Er zijn aan de kust ook veel hotels en resorts die alles tot in de puntjes voor jou verzorgen. Denk hierbij aan diverse maaltijden verspreid over heel de dag en het schoonmaken van je beddengoed en handdoeken.