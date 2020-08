Staatsbosbeheer houdt struintocht in Munnikenland

POEDEROIJEN • Staatsbosbeheer houdt op vrijdag 14 augustus een struintocht door Munnikenland, speciaal voor gezinnen en volwassen.

In het Munnikenland rond Slot Loevestein hoef je niet op de paden te blijven. Al struinend door de ruige natuur laten de gidsen van Staatsbosbeheer je speuren naar dierensporen, veertjes en stenen, kleine beestjes, schelpen, en mooie bloemen en planten. Of kom oog in oog te staan met de konikpaarden en de rode geuzen; de grote grazers! In het Munnikenland is het allemaal mogelijk.

De tocht begint om 19.00 uur en duurt ongeveer 2 uur.

Voor deze tocht is het verplicht om vooraf een kaartje te kopen via staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/bommelerwaard/activiteiten

Ter plekke aansluiten is niet mogelijk. Voor deze struintocht zijn er maximaal twintig plekken beschikbaar. De kosten zijn €3, - voor kinderen en €5, - voor volwassenen.