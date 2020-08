Wandelen én praten over duurzaamheid tijdens #heelhollandhiked

GIESSEN/WOUDRICHEM • Jongeren uit Altena die over duurzame vraagstukken willen praten, kunnen op 15 en 16 augustus meelopen met #heelhollandhiked.

Vanaf 31 juli wandelen jongeren van de Nationale Jeugdraad drie weken door Nederland om het gesprek aan te gaan over klimaatverandering onder de naam #heelhollandhiked.

Op 15 augustus lopen ze van Nederhemert Noord via Aalst, Brakel en Poederoijen naar Giessen. Op 16 augustus gaan ze van Giessen over de Maasdijk naar Woudrichem en daarna met het veer over richting Gorinchem.

Met hun 523 km lange wandeltocht hoopt het team jongeren te spreken die normaal gesproken in het klimaatdebat niet worden gehoord. De gesprekken en ideeën die het team onderweg verzamelt, worden gepresenteerd aan Nederlandse beleidsmakers en op internationale conferenties van de VN.

Zorgen over het klimaat

Jongeren kunnen onderweg vanuit hun eigen woonplaats een stuk meelopen en in gesprek gaan over duurzame vraagstukken. Wat vind je van het onderwerp? Waar maak jij je zorgen over? Wat zijn jouw ideeën? Dat willen de wandelaars graag van jongeren weten.

De definitie van jongeren nemen ze breed: van basisscholieren tot young professionals, iedereen tot dertig jaar is welkom. Wie mee wil lopen, kan zich via heelhollandhiked.com aanmelden.

Experts

De initiatiefnemers willen jongeren laten ervaren wat natuur met je doet en hoe mooi het kan zijn, zelfs dichtbij huis. Daarom lopen er niet alleen jongeren mee, maar ook expert, van beleidsmakers tot boswachters, klimaatpsychologen en duurzame ondernemers. Op 15 augustus sluit Thijs van Holthuijsen van Paddle Against Depression zich aan bij het gezelschap. Hij wil het taboe doorbreken en met jongeren over depressie praten.

