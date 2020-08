Twee inbraken in automaten in één nacht

Inbraak in de automaat van De Boerderijautomaat in Wijk en Aalburg. (Foto: facebook.com/boerderijautomaatveenaalburg)

Inbraak in de automaat van De Boerderijautomaat in Wijk en Aalburg. (Foto: facebook.com/boerderijautomaatveenaalburg)

ALMKERK/WIJK EN AALBURG • Er is maandag- op dinsdagnacht ingebroken in de eierautomaat van Culinei in Almkerk en in de Boerderijautomaat te Wijk en Aalburg. In beide automaten is slechts een paar tientjes buitgemaakt, de schade loopt echter in de duizenden euro's.

Piet Dammers van de Boerderijautomaat in Wijk en Aalburg: "Omwonenden hebben het gehoord. Ze werden wakker van het breekgeluid en zijn achter de dieven aangegaan. Helaas zijn ze ontsnapt. De dieven hebben het hok waarin de automaten staan open gebroken en zijn met breekijzers aan de gang gegaan op de automaten. Ze hebben er geld uit willen halen, maar zagen natuurlijk toen ze het open hadden pas dat er maar weinig geld in zit. Het is een ravage. De schade bedraagt enkele duizenden euro's."

Dammers verwacht de automaten aanstaande donderdag weer te kunnen openen.

Culinei

Ook bij Culinei in Almkerk is de schade groot. "De eerste vroege klant zag het en belde bij mij aan om het te vertellen. Het is een ravage", zegt Theo Koekkoek van Culinei. Ze vullen de automaat meerdere keren per dag met nieuwe eieren en legen dan ook de geldlade. "Ze hebben voor een paar tientjes voor duizenden euro's schade gemaakt. Ze hebben de automaat met zwaar geweld open proberen te breken met een koevoet. Alles is krom, alle elektronica is kapot, heel triest."

Culinei hoopt spoedig een nieuwe automaat op het erf te hebben. Theo: "Tot die tijd kan iedereen gewoon ouderwets bij ons terecht, we zijn eigenlijk altijd wel in de schuur aan het werk dus daar kunnen mensen ons vinden."