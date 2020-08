Automobilist rijdt Veense tuin in

VEEN • Een 21-jarige automobilist is vannacht in de tuin van een woning aan de Maasdijk in Veen gereden. Het huis raakte hierbij ook beschadigd.

De politie schrijft in haar Twitterbericht dat de bestuurder vermoedelijk onder invloed was. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis voor controle en krijgt een proces-verbaal.