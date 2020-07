Kids runnen restaurant voor één dag bij Hoppas

GIESSEN • De BSO van Hoppas Kinderopvang in Giessen en het Brabantse Land hebben donderdag een restaurantdag gehouden. De kinderen ondervonden deze dag hoe het is om in een restaurant te werken.

De kinderen mochten koksmutsen maken, menukaarten maken en natuurlijk een driegangenmenu koken samen met de kok van het Brabantse land. Aan het einde van de dag kwamen alle ouders dineren en mochten de kinderen het diner zelf uitserveren.