SLEEUWIJK • De Energiefabriek-West van Waterschap Rivierenland bij Sleeuwijk is bijna klaar.

De energiefabriek haalt gas uit het slib van afvalwaterzuiveringen. Om het eindproduct - ingedikt slib - op te slaan voor vervoer, staan nu twee silo’s.

Het plaatsen van de silo’s vormt het sluitstuk in de bouwwerkzaamheden van Energiefabriek-West.

100.000 liter

De stalen silo’s zijn 7 meter hoog, 4 meter in doorsnede en hebben ieder een inhoud van 100.000 liter.

Ze zijn vanaf producent Ellimetal in België ’s nachts over de weg aangeleverd, elk 22.000 kilo zwaar.

Woensdag stonden beide silo’s overeind. Volgens planning wordt de energiefabriek vanaf augustus getest en opgestart en is de energiefabriek vanaf maart volgend jaar volledig in gebruik.

Afvalwater is een belangrijke bron van energie en grondstoffen. Waterschap Rivierenland bouwt onder meer bij Sleeuwijk een energiefabriek bij de afvalwaterzuivering.

Slib

Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat slib. Uit meerdere zuiveringsinstallaties van het waterschap - tot in Zuid-Holland en Utrecht - verwerkt de energiefabriek dit slib.

Uit dat slib wint het waterschap met een vergistingsinstallatie gas. Het gas is geschikt voor het aardgasnetwerk in Nederland. Het slib dat na vergisting overblijft, wordt door centrifuges verder ingedikt. Uiteindelijk blijft minder dan de helft van het oorspronkelijke slib over.

Dit materiaal belandt in de twee silo’s, van waaruit vrachtwagens het afvoeren naar de slibverwerking in Dordrecht. Met de silo’s slaagt het waterschap er in om het slib geurloos te verplaatsen naar de vrachtwagens. Het transport vindt plaats met geurdichte opleggers.