UitJouwStreek.nl: Online markt voor producten uit Altena

ALTENA • Deze week lanceert UitJouwStreek.nl. Op dit platform kunnen producenten hun producten uit Altena verkopen en worden ze bezorgd bij de consument.

Puur uit Altena is een van de eerste gebruikers van het systeem. Al hun producten zijn verkrijgbaar op UitJouwStreek.nl en via hun eigen website Altenabox.nl. Op UitJouwStreek.nl kunnen nu ook andere producenten, van boer tot bakker en van pluktuin tot slager, hun producten aanbieden. Het platform is bedoeld voor alle producten die in Altena gemaakt worden of al in Altena zijn. Eet lokaal en koop lokaal, eenvoudig via één grote online markt.

Het initiatief voor UitJouwStreek lag bij IDEA-X (Campus Almkerk) in samenwerking met diverse partijen uit de regio, zoals Stichting Kennispoort en Puur uit Altena. De gemeente Altena financiert de pilotfase.

Roland van Vugt, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Altena, is samen met Matthijs van Oosten, wethouder Landbouw, bij dit project betrokken.

Vitale voorzieningen in je regio

Hij zegt: "Dit initiatief past bij onze ambitie om onze economie zoveel mogelijk circulair te maken. Duurzaamheid en de korte route van producent naar consument horen hierbij. De coronaperiode heeft laten zien dat het essentieel is om een aantal vitale voorzieningen in je eigen regio te hebben. Dat was een extra aanleiding om dit project te ondersteunen. We hebben ons ook weer gerealiseerd hoe belangrijk onze gezondheid is. Gezond voedsel is een primaire levensbehoefte. We hebben de rijkdom om in Altena ons eigen voedsel te zien groeien. Grote partijen als HAK hebben dat goed begrepen. Kijk maar naar de bordjes met ‘Hier groeit HAK’. Lokaal produceren heeft de toekomst voor gezond voedsel en een gezonde lokale economie."

Hij vervolgt: "Het is niet efficiënt als iedere producent zijn eigen weg moet vinden en zelf zijn eigen producten gaat bezorgen. Samen ben je sterker: bundel je krachten!"

Korte keten

De gemeente ziet bovendien graag dat de producten van de producent zo snel mogelijk bij de consument op het bord liggen, via de korte keten. Hoe minder schakels en omwegen, hoe groter de marge voor de producent zelf. Daarnaast willen ze het aantal verkeersverplaatsingen natuurlijk zo beperkt mogelijk houden. Dat kan nu via het platform UitJouwStreek.

De komende maanden voert IDEA-X een haalbaarheidsstudie uit met UitJouwStreek.nl. Lokale producenten en ambachtelijke winkels kunnen zich aanmelden en hun producten gemakkelijk online verkopen.

Het wordt ze makkelijk gemaakt. Een product plaatsen is eenvoudig en ze krijgen tips voor goede productteksten en foto’s, ook met het oog op online vindbaarheid. IDEA-X zorgt voor de techniek. De consument kan in één keer bij meerdere producenten tegelijk bestellen.

Zodra de bestelling binnenkomt, gaat Uitjouwstreek aan de slag: orderpicking, cashflow verdelen en de bestelling bezorgen. De routes bij het afhalen én bezorgen worden zo efficiënt mogelijk ingepland. Uitjouwstreek werkt hierbij samen met lokale transporteurs.

Definitieve plaats in Altena

Roland van Vugt hoopt dat de pilot een succes wordt en het platform een definitieve plaats krijgt binnen Altena. "Er wordt hier zoveel moois geproduceerd. Echt iets om samen trots op te zijn. Het beste uit eigen streek proeven, weten waar het groeit, hoe het wordt geteeld en wie het maakt. UitJouwStreek zorgt ervoor dat lokale producten bekender worden, én maakt ze makkelijk verkrijgbaar voor iedereen."

Wil jij graag jouw producten verkopen via UitJouwStreek.nl of ben je een lokale transporteur en kan je iets betekenen in de logistiek? UitJouwStreek hoort het graag: meedoen.uitjouwstreek.nl.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Ondernemershuis Altena.

ondernemershuisaltena.nl