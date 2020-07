Hankenaar Gert-Jan Rouvoet krijgt elektrische fiets voor inzet voor Pink Ribbon

HANK • Een grote verrassing van de VriendenLoterij voor Gert-Jan Rouvoet (63) uit Hank.

Om hem te bedanken voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor Pink Ribbon deed de organisatie voor hem een aanvraag bij het VriendenFonds van de VriendenLoterij. Rouvoet mag nu een elektrische fiets uitkiezen.

Denise Grooters, relatiebeheerder bij Pink Ribbon: "Als iemand het verdient om een steuntje in de rug te krijgen, is het Gert-Jan wel. Hij zet zich, zowel via het bedrijf waar hij werkt als privé, al jaren vrijwillig in voor Pink Ribbon. Begin dit jaar heeft hij een aneurysma en een herseninfarct gehad, waardoor o.a. zijn spraak is aangetast. Gelukkig gaat het nu weer beter met hem. We zijn dan ook blij dat we hem namens het VriendenFonds van de VriendenLoterij een letterlijk steuntje in de rug kunnen geven door hem een elektrische fiets cadeau doen."

Verrast

De Hankenaar zelf reageert verrast. "Wauw, prachtig. Ik ben er erg blij mee. Dit had ik niet verwacht. Ik ga een mooie fiets uitzoeken bij de fietsenwinkel bij mij om de hoek. Bedankt."

VriendenFonds van de VriendenLoterij vervult hartenwensen Het hele jaar kunnen goede doelen, clubs, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties een aanvraag doen om iemand in het zonnetje te zetten.

http://www.vriendenloterij.nl/vriendenfonds