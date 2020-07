Ondernemers Kasteel Maurick breiden uit met Kasteel Dussen

DUSSEN • Ondernemers Klaas van Leengoed en Niek van Lieverloo van Kasteel Maurick in Vught hebben hun portefeuille uitgebreid met de exploitatie van Kasteel Dussen.

Hiermee kunnen zij aan de grote vraag voldoen die voor 2021 is ontstaan, nadat partijen dit jaar geen doorgang kunnen vinden in verband met het coronavirus.

Na een restyling openen de compagnons in maart 2021 de poort van het 14e-eeuwse kasteel in Dussen voor zakelijke en particuliere feesten en bijeenkomsten. Reserveringen kunnen al gemaakt worden via de website.

Klaas van Leengoed: “We zijn blij dat we onze portefeuille kunnen uitbreiden met dit kasteel dat zelfs nog ouder is dan Kasteel Maurick. Het is een wat kleiner en sfeervol kasteel, waar we maximaal 150 gasten kunnen ontvangen, waardoor het een intieme en ook exclusieve locatie is", vertelt hij.

Jaar van tevoren

"Bruidsparen boeken vaak al ruim een jaar van tevoren en aangezien de agenda bij Kasteel Maurick voor 2021 al aardig vol zit, kunnen we met Kasteel Dussen erbij goed aan de vraag voldoen. Net als op Kasteel Maurick in Vught laten we ook in Dussen de geschiedenis herleven met een eigentijdse knipoog. De historie van het kasteel en de regio laten we terugkomen in het interieur, dat een forse restyling krijgt. De kasteelruimten krijgen zo een eigen identiteit én de kwaliteit die men al van Kasteel Maurick gewend is.”

Gasten kunnen vanaf maart 2021 feest vieren en trouwen in diverse ruimtes in het kasteel, zoals de trouwzaal en de historische kelder, legt Van Leengoed uit.

“Daarnaast zijn er kamers voor bijeenkomsten met kleinere gezelschappen zoals jubilea, vergaderingen en presentaties. Ook deze kunnen gecombineerd worden met een lunch, diner of lekkere hapjes.Voor feesten en bijeenkomsten in de open lucht is de kasteeltuin heel geschikt. Daar kunnen eventueel tenten geplaatst worden. Pronkstuk is de prachtige 16e-eeuwse overdekte Toscaanse zuilengalerij op de binnenplaats van het kasteel, een romantische en stijlvolle plek waar gefeest en gegeten kan worden. In het kasteel zijn veel historische details bewaard gebleven en er zijn veel anekdotes te vertellen. Die vertellen we tijdens een rondleiding die we bijvoorbeeld kunnen geven aan daggasten van een bruiloft of in combinatie met een vergadering.”

Bruidssuite

Niek van Lieverloo: “In februari 2021 krijgen we de sleutel en gaan we aan de slag met schilderen en restylen. In de torenkamer realiseren we een ruime bruidssuite waardoor bruidsparen 24 uur kasteelheer en kasteelvrouwe worden. De suite is voorzien van een prachtig vrijstaand bad en een imposante 2,5 meter hoge kroonluchter. Hier kunnen bruidsparen niet alleen overnachten, maar kunnen ze zich ook omkleden of zich even terugtrekken. Verder gaan we een keuken plaatsen, zodat we ook culinair gezien dezelfde hoogwaardige ervaring kunnen bieden als in Kasteel Maurick. Overigens krijgt Kasteel Dussen geen restaurant dat toegankelijk is voor buitenstaanders, alleen de gasten van de partijen kunnen genieten van ons culinaire aanbod."

Informatie opvragen en reserveren is nu al mogelijk via de website en via 0416-764646.

https://kasteel-maurick.nl/kasteeldussen/