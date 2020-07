Geen jaarmarkt, wel kermis in Giessen

GIESSEN • Giessen kan zich na de zomervakantie opmaken voor een kermis in het dorp.

Stichting Jaarmarkt Giessen heeft van het gemeentebestuur toestemming gekregen om op donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 september een kermis te houden op het terrein langs de Parallelweg, waar normaal gesproken tijdens de jaarmarkt ook verschillende attracties staan.

De jaarmarkt werd vanwege de coronacrisis al afgelast, dus het tweede weekend van september gaat het 'puur alleen om de kermis', benadrukt Arie Kant namens het bestuur van Stichting Jaarmarkt Giessen.

Tien attracties

Dat betekent tien attracties en geen horeca. "We gaan er iets leuks van maken", zegt Kant.

De stichting was door de kermisexploitant benaderd met de vraag of in Giessen gezien de versoepelingen na 1 juli toch niet een ander op touw gezet kon worden, vertelt hij. "Als bestuur wilden we dat wel doen. Die exploitanten hebben het door corona al moeilijk genoeg, dus zijn we gaan praten met de gemeente."

In Almkerk waren ze onder de indruk van het plan van aanpak dat de stichting en de exploitant konden overleggen.

De kermis in Giessen kent straks eenrichtingsverkeer, zoveel mogelijk desinfectiepunten en alleen bezoekers onder de achttien jaar mogen op het afgesloten kermisterrein samenscholen. Ze krijgen daarvoor bij de entree een speciaal bandje.

Mondkapjes

De toiletunits worden regelmatig schoongemaakt en bij de attracties waar geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden, liggen mondkapjes klaar. Verder mogen maximaal 250 mensen tegelijk de kermis bezoeken.

De stichting grijpt in als er teveel mensen op het terrein zijn. "We nemen geen risico's", stelt Kant. "We gaan ervan uit dat we de kermis zo ordentelijk kunnen laten verlopen."

Tilburgse kermis

De Tilburgse kermis kreeg de afgelopen dagen aardig wat kritiek te verduren, omdat daar te weinig rekening gehouden zou worden met de coronamaatregelen. "Maar Giessen is niet te vergelijken met Tilburg. Deze exploitant heeft ook al in Schijndel gestaan en daar is alles goed verlopen."

De kermis in Giessen is op donderdag en vrijdag van 15:00 uur tot 23:00 geopend; op zaterdag van 13:00 uur tot 23:00 uur.

Tom Oostra