Yeshua-gemeente terug in d'Alburcht

WIJK EN AALBURG • De evangelische gemeente Yeshua in Wijk en Aalburg keert met ingang van zondag 23 augustus terug naar d'Alburcht.

Nu de bouw van het gezondheidscentrum gereed is, wordt de omgebouwde foyer van het zalencomplex op zondag weer gebruikt als kerkzaal. Daarbij worden de coronamaatregelen in acht genomen.

De evangelische gemeente Yeshua in Wijk en Aalburg had tijdelijk onderdak gevonden op de zolder van het pand van autorijschool Kees de Vaan aan de Grote Kerkstraat.

De aanvangstijd van de kerkdiensten is gewijzigd. De diensten beginnen voortaan om 10:30 uur.

Op zondag 16 augustus komt de Yeshua-gemeente, na vijf maanden van digitale bijeenkomsten, weer fysiek bij elkaar.

Dit wordt gevierd met een feestelijke doopdienst in de open lucht, in het zwembad bij Bert en Petra Vos in Genderen.