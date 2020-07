Pilot succesvol: Wijk-GGD'er blijft in Altena

ALTENA • De piliot met de wijk-GGD'er in Altena is succesvol verlopen en daarom maakt de gemeente geld vrij om ervoor te zorgen dat de wijk-GGD'er haar werk kan blijven doen.

De wijk-GGD’er, sinds een half jaar actief in Altena, zorgt voor de verbinding tussen de instanties die gaan over veiligheid en zorg.

Zij wordt direct betrokken bij zorg- of overlastmeldingen. Samen met de betrokkene wordt nu al in een vroeg stadium bepaald welke aanpak en zorg iemand nodig heeft.

Vanwege de goede resultaten vult Altena de functie nu structureel in. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de GGD.

De pilot werd gefinancierd met een subsidie van ZonMw, een Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Voor het vervolg heeft de gemeente zelf budget in haar eigen begroting vrijgemaakt. “De wijk-GGD’er heeft haar meerwaarde inmiddels meer dan bewezen", stelt verantwoordelijk wethouder Paula Jorritsma.

Crisis afwenden

"Zij is in staat te beoordelen welke hulp nodig is om crisis af te wenden. Zo kan bijvoorbeeld een huisuitzetting vermeden worden. Hierin is ze het schakelpunt tussen verschillende hulpverleners,woningcorporaties en de politie. Dit zorgt ervoor dat mensen met psychische problemen in de eigen omgeving zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan de samenleving.”

Inwoners die zich zorgen maken over buurtgenoten, kunnen dat melden bij Ons Altena via telefoonnummer 0183–516060 of via e-mailadres ons@gemeentealtena.nl.

Op deze manier komen de meldingen bij de wijk-GGD’er terecht.