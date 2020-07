Iveco Schouten levert 25ste Fiat-bedrijfswagen aan Almbouw

GIESSEN/ALMKERK • Al meer dan tien jaar rijdt Almbouw uit Giessen met bedrijfswagens van Fiat door de streek om bouw- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren bij bedrijfspanden en woningen. Onlangs nam directeur René Mooy de 25e Fiat-bedrijfswagen in ontvangst.

Als ervaringsdeskundige is René Mooy erg te spreken over de wagens. Het stond voor hem als een paal boven water welk merk hij wilde aanschaffen om zijn vloot uit te breiden.

Hij is namelijk erg te spreken over de uitstraling en de betrouwbaarheid van de diverse bedrijfsauto’s in zijn wagenpark, die bestaat uit totaal twintig Fiat-voertuigen.

Visitekaartjes

De auto's zijn volgens hem 'beresterk' en 'échte visitekaartjes op de weg'. Almbouw beschikt over acht Ducato’s, vier Scudo’s, een paar Talento’s en voor de rest Doblo’s. Ook heeft het Giessense bedrijf nog een 4x4 fullback tot zijn beschikking voor het échte terreinwerk.

Voor zijn bedrijfswagens deed hij zaken met Iveco Schouten in Almkerk. "Waarom bij je verre buurman shoppen als je ook lokaal zaken kunt doen met een bedrijfswagendealer in de buurt?", zegt Mooy. “Ik juich het alleen maar toe als bedrijven met hun lokale samenwerkingspartner in zee gaan.”

Almbouw is gevestigd in Giessen en zit op vijf minuten afstand van Iveco Schouten Almkerk. “Wanneer ik binnenloop bij die vestiging dan ken ik iedereen bij naam. Dat persoonlijke contact waardeer ik enorm. We hebben veel contact met de jongens uit de werkplaats en kunnen ook na werktijd bij hen terecht.”

Trots

Mooy is enorm trots op zijn 25ste Fiat-bedrijfswagen die hij heeft afgenomen bij Iveco Schouten in Almkerk. “Iedereen om me heen zegt dat onze busjes goed zichtbaar zijn in het Land van Heusden en Altena. Dit is uiteraard ook de bedoeling, want we willen graag opvallen met onze donkergrijze busjes met blauw-witte belettering.”

De nieuwe Fiat Talento met 120 pk is het nieuwe visitekaartje van het bedrijf en zal veel rondrijden in deze regio. De wagen is uitgevoerd met een lange wielbasis, trekhaak en een imperiaal op het dak. Almbouw en Iveco Schouten zijn loyaal aan elkaar.

Zo heeft het bouwbedrijf uit Giessen geholpen bij de verbouwing op de nieuwe Iveco-locatie in Veghel. Daarnaast heeft het ook werkzaamheden uitgevoerd voor andere vestigingen. Sinds de start in 2007 rijdt Almbouw naar alle tevredenheid met Fiat-bedrijfswagens.

Prachtige mix

Krijn Kooy van Iveco Schouten zegt hierover: “Al ruim tien jaar werken wij erg prettig met elkaar samen en het is prachtig dat wij de 25ste Fiat bedrijfswagen hebben mogen leveren aan Almbouw. Het bedrijf heeft een prachtige mix tussen jong gebruikte en nieuwe bedrijfsauto’s, waar ze de Fiat Talento nu aan toevoegen. We wensen Joost Smits als timmerman van Almbouw veel fijne en veilige kilometers toe.”