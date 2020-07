Burgemeester Lichtenberg officieel inwoner van Altena

SLEEUWIJK • Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft samen met zijn gezin zijn intrek genomen in hun nieuwe woning in Sleeuwijk.

Uit praktische overwegingen, zoals de schoolwisseling voor een van de kinderen, werd de verhuizing gepland in de zomervakantie. Een groot deel van de verhuisdozen is inmiddels uitgepakt en de burgemeester staat officieel ingeschreven als inwoner van Altena.

“We zijn blij dat we als gezin nu echt aan ons nieuwe leven kunnen beginnen", laat Lichtenberg weten.

Prachtige omgeving

"We hebben een mooie woning in een prachtige omgeving. Het voelt voor mij goed dat ik nu ook echt inwoner van Altena ben. Ik voel me thuis in Altena en vind het fijn dit gevoel nu samen als gezin te kunnen ervaren en beleven. Wij verwachten hier samen hele mooie jaren te mogen doorbrengen.”

De burgemeester, die op 9 december 2019 werd benoemd tot eerste kroonbenoemde burgemeester van de nieuwe gemeente Altena, woonde voorheen in Papendrecht.

Op de avond van zijn installatie kondigde hij al aan dat hij een fijne woning in Sleeuwijk had gevonden voor zichzelf en zijn gezin.