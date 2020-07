Inwoners trekken aan de bel over 5G in Altena

ALTENA • Jopke van Mersbergen uit Drongelen uit in een brief aan de gemeenteraad en het college haar zorgen over de komst van het 5G-netwerk in Altena.

Van Mersbergen drukt de politiek op het hart zich eerst goed te laten informeren over de mogelijke gezondheidsrisico’s van het nieuwe mobiele netwerk, voordat ze ‘belangrijke beslissingen met verstrekkende gevolgen’ maakt.

Prangend

“Ik hoop dat ik trots mag zijn op mijn gemeente, dat zij hierin begrijpt hoe prangend deze kwestie is en mensen en milieu boven opnieuw financiële telecombelangen zet”, schrijft ze in de brief, die ook ondertekend is door twaalf medestanders uit andere plaatsen in de gemeente.

De briefschrijvers noemen het ‘kwalijk’ dat de meeste gemeenten in Nederland zich nog nauwelijks hebben verdiept in 5G.

“Het gaat hier om een aantal belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld de ongewenste invoering van 5G, waarover onlangs o.a. meer dan 200 wetenschappers aan de noodrem hebben getrokken”, staat te lezen.

“Zij dringen eropaan géén 5G uit te rollen, voordat de gezondheidseffecten t/m 4G goed in kaart zijn gebracht. Er zijn al heel veel bewijzen voor schadelijke gezondheidseffecten van dit soort gepulseerde onnatuurlijke elektromagnetische velden. Een extra netwerk zou desastreus kunnen zijn voor de publieke gezondheid.”

Onafhankelijke onderzoeken

Zelf hebben de verontruste inwoners zich ‘al geruime tijd’ laten informeren door ‘onafhankelijke onderzoeken’.



“Lokaal zal men een keuze moeten maken voor de industrie of voor de mensen, die, hoe hip het ook wordt voorgeschoteld, nu al verdrinken in hun smartphone en voor het overgrote deel totaal geen behoefte hebben aan een nieuw verstikkend ongezond netwerk dat om meerdere extra zendmasten per straat vraagt en die 100 procent belastend zullen zijn voor de gezondheid.”

Bomen

Ook vraagt Van Mersbergen zich in de brief af of in Altena bomen worden gekapt ‘om 5G ter wille te zijn’.

“We hebben juist volwassen bomen heel hard nodig om CO2 op te slaan, koelte te brengen en de biodiversiteit in stand te houden; dat alles in verband met de klimaatdoelen”, schrijft ze.

“Bovendien hebben grote bomen een hoge bovis-waarde (een natuurlijke elektromagnetische energie die ook te meten is met een goede gaussmeter), wat weer goed is voor de ecologische gezondheid van de omgeving.”

Tom Oostra