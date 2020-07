Van der Meijden Autoservice neemt Van Willegen Autoschade over

GIESSEN • Van der Meijden Autoservice heeft Van Willegen Autoschade overgenomen. "Vanaf het begin was er al een klik."

Klanten kijken hun ogen nog wel eens uit in het schitterende pand van Van Willegen Autoschade aan de Productiestraat in Giessen. 'Heeft Huibert dit erbij genomen?', klinkt het dan enigszins verbaasd.

Huibert is in dit geval Huibert van der Meijden van Van der Meijden Autoservice uit Nieuwendijk en inderdaad, hij is sinds januari eigenaar van het autoschadebedrijf in Giessen.

Nieuw pand

In 2012 is Van der Meijden samen met zijn vrouw Anja een universeel garagebedrijf begonnen en ze hebben inmiddels een grote klantenkring opgebouwd. In 2016 kon Van der Meijden Autoservice door deze groei zelfs een nieuw pand betrekken.

In die jaren meldden verschillende klanten zich in Nieuwendijk met schade aan hun auto. "En ik verwees ze allemaal door naar Van Willegen", vertelt Huibert. "Vanaf het begin was er al een klik. Vaak hebben we aan een half woord genoeg."

Theo van Rijswijk, bedrijfsleider bij Van Willegen Autoschade, knikt. "Die samenwerking was al heel goed en die wordt, nu we de krachten gebundeld hebben, gewoon voortgezet."

Gevestigde naam

De naam Van Willegen Autoschade prijkt voorlopig gewoon nog op de gevel van het pand. Het is immers een gevestigde naam binnen het Land van Heusden en Altena.

Dankzij oprichter Jan van Willegen is het bedrijf al sinds 1967 het betrouwbare adres voor autoschade, caravanherstel en ruitreparaties.

"Ik heb altijd heel fijn met Jan samengewerkt", zegt Huibert. "Ook toen we de gesprekken over een overname voerden. Jan gunt het mij en daar ben ik dankbaar voor."

Theo blijft verantwoordelijk bij Van Willegen Autoschade in Giessen. "Ik hoor bij de inventaris", klinkt het lachend. "Het voelt alsof Huibert mijn bedrijf overneemt."

Dat betekent dat de no-nonsensmentaliteit blijft in Giessen. "We leveren goed werk voor een goede prijs en we doen niet te ingewikkeld. Ons sterkste punt is dat we altijd open kaart spelen."

vanwillegen-autoschade.nl

vandermeijdenautoservice.nl