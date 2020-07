Fort Giessen voor eerste keer in 2020 geopend

GIESSEN • Voor de eerste keer dit jaar opent Fort Giessen aanstaande zaterdag 25 juli de deuren voor publiek.

Mensen zijn tussen 13:00 uur en 17:00 uur welkom om een kijkje te komen nemen.

Er zijn schitterende exposities over de geschiedenis van het fort en de streek tijdens de Eerste Wereldoorlog te zien en ook over de natuur in Altena. Ook kunnen bezoekers in diverse films de restauratie van het fort en de rol van de forten van Altena in de Nieuwe Hollandse Waterlinie bekijken. Daarnaast kan er gewandeld worden over het Fort en genoten van de flora en fauna.

Bezoekers kunnen eveneens met een trekpontje de fortgracht oversteken naar het educatiepark over de Eerste Wereldoorlog. Om 15:00 uur is er een uitgebreide rondleiding door gidsen.

De toegang is gratis en mensen kunnen vrij rondwandelen, maar wel met inachtneming van de coronarichtlijnen van het RIVM. Daardoor zijn niet alle ruimten van het fort toegankelijk.

www.brabantslandschap.nl