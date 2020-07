Arjo kon aan de slag bij Groeneveld Riooltechniek

WERKENDAM • Een goede samenwerking tussen gemeente Altena, sociaal werkbedrijf MidZuid, werkgeversservicepunt West-Brabant voor regio Dongemond en een werkgever met een groot maatschappelijk hart draagt bij aan het werkgeluk van Arjo Sterrenburg.

Sinds 2019 werkt hij bij Groeneveld Riooltechniek in Werkendam. De collega’s van Arjo halen hem thuis op, vertelt hij.

“Door mijn medische beperking lukt het niet om op de fiets naar Werkendam te gaan. Ik woon op de route en zij vinden het geen probleem om mij even op te pikken. Eindelijk mag ik weer aan het werk. Ik heb lang thuis gezeten en daar kon ik echt niet aan wennen. Ik wilde echt zo graag aan de slag, maar ik kreeg de kans niet. Dat deed wel wat met me. Toen ik in contact kwam met Olga en Claudia, merkte ik dat er misschien toch mogelijkheden waren. Die heb ik met beide handen aangegrepen.”

Lastig in te schatten

Olga is re-integratieconsulent bij de gemeente Altena en begeleidt mensen vanuit een uitkering naar een betaalde baan.

Zij vertelt: “Arjo wilde heel graag weer aan de slag, maar hij vond het best lastig om zelf in te schatten wat hij wel en niet kon. Wat Arjo wel wist is dat hij graag schilder wilde worden, omdat hij hiervoor op school heeft gezeten. Daarom heb ik de samenwerking gezocht met Claudia Versteeg, werkgeversadviseur van werkgeversservicepunt West-Brabant, die zorgde dat Arjo en ik samen kennis konden maken met Piet Groeneveld, directeur van Groeneveld Riooltechniek, voor een schildersfunctie. Belangrijk was dat Arjo ook begeleiding kreeg bij het opbouwen van ritme en structuur. Daarom is ook jobcoach Guus van Dongen, van sociaal werkbedrijf MidZuid, erbij betrokken. Ik vind het mooi om te zien dat dit er mede voor gezorgd heeft dat Arjo aan de slag is bij dit bedrijf.”

Goede kans

“Ik had gelijk bedacht dat Arjo wel een goede kans kon maken bij Groeneveld Riooltechniek”, aldus Claudia. “Want Piet geeft graag iedereen een kans in zijn bedrijf. Ook als iemand al langer niet werkt of een beperking heeft.”

Piet vult aan: “Als iemand zich goed blijft voelen, zijn werk goed doet en wij op hem kunnen bouwen maakt het voor mij niet uit wat zijn achtergrond is. Ik merk namelijk dat we er als bedrijf echt wat aan hebben. Het is dan mooi meegenomen dat je er financiële steun voor krijgt, maar dat is voor mij geen hoofddoel.”

Samen met jobcoach Guus is Arjo aan de slag gegaan als schilder. “Hij is een vakman, het schilderen en het onderhouden van gebouwen en voertuigen kan je echt aan hem overlaten”, aldus Guus. “Hij heeft geleerd dat hij door juist zijn grenzen te bewaken hij echt verder komt.”

"Dat vond ik wel lastig in het begin", beschrijft Arjo.

Drankje

"Ik wilde zó graag aan iedereen bewijzen dat ik het kon. Maar met de hulp van Guus zie ik nu in dat het me juist helpt om in de toekomst verder te komen. De week afsluiten met mijn collega’s onder het genot van een drankje, dat vind ik goud. Ik hoor er helemaal bij en ze staan altijd voor mij klaar. Door te werken heb ik weer een ritme opgebouwd. Dat helpt mij ook bij mijn herstel. Ik durf zelfs weer vooruit te kijken. Iets opbouwen, misschien zelfs ooit een eigen huis. En in mijn vrije tijd gooi ik weer met een fijn gevoel een pijltje met mijn vrienden.”