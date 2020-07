De Pomp komt met zomerprogramma voor thuisblijvers

ALMKERK • Jongerencentrum De Pomp komt deze zomer met een extra activiteitenaanbod voor jongeren, die deze zomer thuisblijven.

Elke zaterdagavond opent het jongerencentrum in Almkerk de deuren met wekelijks een nieuwe zomerse activiteit. “Vanwege de coronacrisis blijven veel jongeren thuis of gaan ze korter op vakantie. Als jongerencentrum vinden wij het belangrijk om juist in deze periode open te blijven om zo contact te houden met jongeren en bij te dragen aan een mooie en ontspannen zomervakantie", vertellen Pomp-medewerkers Luuk Verhagen en Bart Schutte.

Watergames in Werkina

Deze aankomende zaterdag 25 juli staan de Watergames op de agenda. Die beginnen om 19:15 uur in zwembad Werkina in Werkendam. Deelnemers vertrekken om 18:45 bij De Pomp. Kosten zijn 2 euro per persoon, inclusief entree voor het zwembad en een drankje.

Jongeren die het makkelijker vinden om direct naar het Werkina te komen zijn daar welkom vanaf 19:00 uur. Dat de Watergames plaatsvinden in zwembad Werkina is eigenlijk spontaan ontstaan.

Jongerenwerker Mathijs Vos vertelt: “We waren aan het brainstormen over de invulling van deze activiteit en al snel ontstond de gedachte dat het supertof zou zijn om dit in het zwembad te organiseren. Direct hebben we André Besselink van Werkina een berichtje gestuurd of er misschien een mogelijkheid was om dit te realiseren en heel snel hadden we groen licht. Het enthousiasme vanuit het Werkina is echt fantastisch. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt rondom alle coronarichtlijnen."

Na afloop van de Watergames om 21:15 uur kunnen de jongeren als ze willen nog even nakletsen en gamen in De Pomp.

Vanaf 12 jaar

De activiteiten van De Pomp zijn bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar. Deze zomer zijn ook alle jongeren die na de zomer naar de middelbare school gaan alvast uitgenodigd.

www.depomp.com