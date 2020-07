Supersnelle bouwtijd Veense huizen

veen • Voor de laatste fase nieuwbouw in Den Eng in Veen geldt: vandaag bouwen, morgen wonen.

De veertien nieuwe hoek- en tussenwoningen worden gebouwd volgens het MorgenWonen-concept van aannemer VolkerWessels.

De huizen hebben een supersnelle bouwtijd, dankzij het ter plaatse opbouwen van verschillende plug-and-play-woningonderdelen. Alles wordt voorgeproduceerd in de fabriek van VolkerWessels.

Binnen een dag staat de woning op de bouwplaats, wind- en waterdicht onder de kap. Daarna volgt nog een afbouwperiode van zo’n vier tot zes weken, waarin binnen alles wordt afgewerkt en de nutsvoorzieningen worden aangesloten.

Alleen de meubels

Rik Hulsman van MorgenWonen – Volker Wessels vertelt hierover: “In zeer korte tijd staat er een duurzame woning, met een mooie architectuur en van hoge kwaliteit. Onderhoudsarm door de keuze in materialen. Energiezuinig, want geheel nul op de meter en woongereed voor de bewoner. Alles is afgewerkt. Wanden, vloeren en de keuken en badkamer zijn helemaal klaar. Alleen de meubels hoeven er maar in gezet te worden.”

In Nederland staan inmiddels zo’n 2000 van deze MorgenWonen-woningen.

In nieuwbouwwijk Den Eng, aan de noordkant van Veen, zijn de afgelopen jaren veel woningen gebouwd en kavels uitgegeven. Al heel wat gezinnen hebben zich in Den Eng gevestigd, waardoor een gevarieerde wijk is ontstaan. En nu volgt de laatste fase nieuwbouw van veertien hoek- en tussenwoningen aan de Hazelegerstraat.

Koop en huur

Bouwlinie ontwikkelt deze fase voor een belegger, die vijf woningen gaat verkopen en negen woningen ter verhuur aanbiedt. Tijdens een samenzijn op de bouwplaats hebben alle betrokken partijen - eigenaar Marwijmo Vastgoed, gemeente Altena, Bouwlinie en VolkerWessels - donderdag een kijkje genomen in deze innovatieve nieuwe woningen.

Wethouder Peter van den Ven sprak namens de gemeente Altena zijn waardering uit voor al het werk dat in Den Eng in Veen is verzet. “Onder meer samen met Woonlinie en dochteronderneming ontwikkelaar Bouwlinie is in de afgelopen jaren een prachtige, gevarieerde wijk met koop- en huurwoningen gerealiseerd. En dit innovatieve laatste deel is een mooi sluitstuk.”

Welkome aanvulling

Peter van den Heuvel, directeur bestuurder van Woonlinie en Bouwlinie is blij dat er nu ook vrije sector huurwoningen in Den Eng worden toegevoegd. “De vraag naar huizen is en blijft groot. Niet iedereen kan een woning kopen en niet iedereen komt in aanmerking voor een huurwoning van een corporatie. Met deze huizen kan juist die middengroep ook een nieuwbouwhuis huren en dat is een hele welkome aanvulling op het woningaanbod hier in Altena.”

