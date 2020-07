De Morgenster haalt met Kids in Bizz bijna 6500 euro op voor ALS

SLEEUWIJK • Leerlingen van De Morgenster in Sleeuwijk hebben met Kids in Bizz 6447,80 euro opgehaald.

Dat geld is donderdagavond overhandigd aan Jolanda Groeneveld, moeder van leerkracht Amber Groeneveld, voor Stichting ALS.

De 62 leerlingen van groep 8 van basisschool De Morgenster startten eind juni met het project Kids in Bizz. Het project houdt in dat de leerlingen in groepjes een kleine onderneming opzetten.

De bedoeling is om producten die ze zelf hebben ingekocht, gemaakt, of gesponsord krijgen verkopen tijdens een markt op het schoolplein tijdens de laatste kijkavond.

Goed doel

De winst die ze dan maken, is voor een goed doel. Dit project wordt begeleid door Jan Boer, voormalig directeur van Boer Speeltoestellen en Waterglijbanen in Nieuwendijk.

Tijdens de eerste week van het project maakten de kinderen kennis met Jan en leerden ze wat een bedrijf is. Tevens bepaalden zij het goede doel voor de winst. Dat werd Stichting ALS.

In de tweede week kwam Jolanda Groeneveld vertellen over wat het betekent om deze spierziekte te hebben. Drie jaar geleden kreeg zij de diagnose ALS. Ademloos hebben de kinderen naar haar geluisterd en vol enthousiasme zijn de leerlingen de functies en taken binnen hun bedrijf gaan verdelen.

Gedurende de derde week dat ze aan dit project werkten, was er volop actie voor de bedrijfjes: een reclamecampagne, product bepalen, prijzen, inkoop en verkoop. De vierde week kregen ze verkoopinstructie.

Door alle coronamaatregelen kon een markt op het schoolplein niet doorgaan, maar leerling Wessel Zwaan kwam op het idee om een drive-thru te organiseren die alleen voor de familie van de kinderen van groep 8 zou zijn. Een auto per gezin, die mochten langs rijden in verschillende tijdvakken.

Regen

Breekt de dag van de verkoop aan: regent het! Zo flexibel als de leerkrachten zijn, werd het een walk-thru. De markt is geweldig verlopen, ook doordat er andere initiatieven zijn genomen om zoveel mogelijk producten te verkopen.

Daarnaast maakte de leerkracht van groep 8 een donatiesite aan en ook verschillende bedrijfjes deden dat.

Door dit alles kon donderdagavond vooraf aan de afscheidsmusical het fantastische bedrag van 6447,80 euro aangeboden worden aan Jolanda Groeneveld voor Stichting ALS.